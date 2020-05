Stade Rennais : la qualification en Ligue des champions menacée !

true

L’UEFA réfléchirait à une solution pour la prochaine Ligue des champions qui pourrait être fatale au Stade Rennais.

Le quotidien britannique The Times croit savoir que l’UEFA réfléchit à une solution radicale concernant la future Ligue des champions. Selon le quotidien britannique, le casse-tête du calendrier a incité l’UEFA à se réunir ce lundi afin de trouver des solutions.

La C1 est censée se terminer le 20 août, et la prochaine édition doit débuter le 20 octobre, ce qui n’est pas sans poser des problèmes, en particulier par rapport aux matches de qualification. Lyon, par exemple, pourrait disputer les tours préliminaires de C3, en cas de victoire en Coupe de la Ligue en même temps que son huitième retour de Ligue des champions contre le PSG !

L’UEFA envisagerait ainsi de supprimer les matchs qualificatifs de C1 ou de les remplacer par des play-offs pour les 12 pays au meilleur classement UEFA et non représentés directement. Une réforme qui enverrait Rennes en C3 et non en C1 ! Ce qui serait évidemment un gros coup dur pour les Bretons, même si les clubs concernés recevraient une compensation financière. Selon le Times, une décision de l’UEFA pourrait intervenir le 27 mai.