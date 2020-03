Stade Rennais : l’ancien président Patrick Le Lay est décédé

true

Ce mercredi, TF1 a perdu l’une de ses hommes liges, Patrick Le Lay. Pendant vingt ans, de 1988 à 2008, le Breton a été le patron de la première chaîne, la propulsant à des niveaux d’audience jamais atteints. Il a également été le président du Stade Rennais de 2010 à 2012, avant et après Frédéric de Saint-Sernin.

Le quotidien Ouest-France a retrouvé deux déclarations de Patrick Le Lay concernant le football. La première : « Lorsque je suis arrivé à la tête de TF1 en 1987, je n’étais pas non plus un spécialiste de la télévision. J’avais plus passé de temps dans les stades de foot que devant la télé. Donc, c’est comme tous les métiers cela s’apprend ».

La seconde remonte à son arrivée au SRFC : « L’objectif premier que l’on va essayer d’atteindre, c’est de satisfaire les spectateurs en leur donnant un bon spectacle. Et là, j’essaye d’être lucide, on ne propose pas une qualité de jeu suffisante. Le premier effort du club, c’est d’améliorer le spectacle, ce qui se traduira par marquer des buts. Cela ne suffit pas de gagner un peu par hasard. Cette année, on est 2e ex aequo avec 31 points, soit deux points de plus ».

[CARNET] Patrick Le Lay, ancien Président du Stade Rennais F.C. de mai 2010 à juin 2012, est décédé ce jour à l’âge de 77 ans. Nos pensées vont vers sa famille et ses proches. ➡ https://t.co/dzEbAFYcAh pic.twitter.com/9f1DIdcdgc — Stade Rennais F.C. (@staderennais) March 18, 2020

« Ce qui veut dire que l’on n’a pas été bien meilleurs que l’an passé, mais que les autres ont joué moins bien. Il faut être objectif, on a aussi cette place parce que l’on a une excellente défense. Donc si la place est satisfaisante, le nombre de points ne l’est pas forcément. C’est vrai que si on finissait 2e ou 3e même en ne jouant pas très bien, on serait satisfait, mais bon… Une équipe doit aussi se constituer sur la durée, et on doit donc améliorer la qualité du jeu, et donc du spectacle que l’on offre ».