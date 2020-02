Stade Rennais : le vestiaire admet un état de choc après le départ de Létang

true

Le Stade Rennais panse ses plaies. Vendredi, le club breton annoncé le départ inattendu d’Olivier Létang de sa présidence. L’ancien dirigeant payerait ses relations fraîches avec Julien Stéphan mais pas seulement. Si son côté dispendieux dans le domaine des transferts a déjà été avancé pour expliquer ce départ forcé.

Stéphan admet des tensions avec Létang

« C’est une décision de l’actionnaire qu’on doit respecter, a affirmé le coach du Stade Rennais. Les Pinault portent le club depuis une vingtaine d’années. Quand on voit un président perdre son poste, ça ne fait jamais plaisir mais ce n’est un secret pour personne que nos relations n’étaient pas harmonieuses. Pour autant, je ne dois pas oublier que c’est lui qui m’a permis d’avoir ce poste-là. Maintenant, il faut regarder vers l’avant. »

« On a tous été choqués par cette décision »

Stéphan a beau vouloir penser à l’avenir, son vestiaire reste marqué par le départ de Létang. Selon L’Équipe, Romain Salin et Clément Grenier figuraient parmi les joueurs les plus touchés. « On a été très étonnés, on n’était au courant de rien. On est déçus et tristes pour lui, a confirmé le capitaine Damien Da Silva, l’un des trois joueurs recrutés par Létang invités à s’exprimer, avec Jérémy Morel et Édouard Mendy. On ne pensait pas que ça allait se terminer comme ça. On est impuissants. » « On ne peut pas rester insensible à ce qu’il s’est passé, a ajouté Morel. On a tous été choqués par cette décision. On avait des atomes crochus avec M. Létang. Ceux qui étaient un peu plus proches de lui peuvent être impactés. »