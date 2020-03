Stade Rennais : les risques de coronavirus ont rendu un joueur plus intelligent

Comme tous les clubs de Ligue 1, le Stade Rennais ne jouera pas avec le feu et prend très au sérieux les nouvelles mesures de confinement liés au coronavirus. Le club breton avait ainsi prévu de s’entraîner ce lundi sous la houlette de Julien Stéphan « sous réserve de l’évolution de la situation. »

Pas de foot mais un petit programme de l’après midi avec Des chiffres et des lettres à 16h10 sur @France3tv et ensuite Tout le monde à son mot à dire sur @France2tv à 18h10 🤓 #JLSTV #Further

— James Lea Siliki (@lsjames95) March 13, 2020