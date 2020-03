Stade Rennais : un dernier détail bloquerait la signature de Nicolas Holveck !

true

Alors que le Stade Rennais s’est mis en pause et a suspendu ses entraînements au moins jusqu’au 23 mars, le club breton s’apprête néanmoins à valider un mouvement d’envergure. Confirmant les informations de « L’Equipe », « Ouest-France » confirme ce dimanche soir qu’un conseil d’administration doit bien avoir lieu mercredi et conduire à la nomination d’un nouveau directeur général (et non président) : Nicolas Holveck (ex-AS Monaco).

Un léger doute entoure cependant cette nomination : pourra-t-elle réellement avoir lieu alors que la France est confinée à domicile pour éviter la propagation du coronavirus Covid-19 ? Cela dépend encore d’un détail juridique : « La conclusion du contrat exigera-t-elle la présence physique de chacune des parties ou pourra-t-elle être effectuée par visioconférence ou simples documents écrits ? », écrit le média local.

« Ouest-France » confirme également l’intérêt de la famille Pinault pour le recrutement d’un nouveau directeur de la cellule de recrutement. « Florian Maurice (Lyon) est une option crédible et l’actionnaire unique serait prêt à consentir un bel effort pour le débaucher », ajoute le quotidien sur son site internet.