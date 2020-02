Stade Rennais : Létang a laissé un dernier message de grande classe aux joueurs

true

Les supporters du Stade Rennais sont inconsolables : Olivier Létang n’est plus le président du club breton. Sa politique dispendieuse, ses relations fraîches avec Julien Stéphan ainsi que sa gestion très personnelle du dossier Eduardo Camavinga lui auraient été fatales. En revanche, Létang n’aura laissé aucune ardoise à la famille Pinault.

Pas d’ardoise laissée à la famille Pinault

« Le départ d’Olivier Létang n’est absolument pas lié à des malversations financières contrairement à ce qui a pu être relayé dans certains médias. Les finances du club sont saines », assure t-on dans l’entourage de la famille Pinault à « Ouest France ». Celui-ci tient également à une mise au point concernant la présidence par intérim : « Jacques Delanoë n’a jamais intrigué, comme on a pu le lire. Il a accepté de prendre le poste de président par intérim, le temps de trouver un nouveau président. »

« Vous êtes des grands joueurs, des hommes formidables »

Il n’empêche que Létang a quitté ses fonctions au Stade Rennais, sans laisser ses joueurs sans nouvelles. Très attristé ces dernières heures, RMC Sport assure que l’ancien dirigeant du PSG leur a d’ailleurs parlé juste avant la séance d’entraînement de vendredi après-midi. « J’ai une chose en tête, emmener le club en ligue des champions avec vous, aurait lâché en substance l’ex boss du SRFC. Vous êtes des grands joueurs. Vous allez le faire pour vous et les supporters et ça passe dès demain par une victoire face à Brest. Je resterai votre plus grand supporter. Et au-delà du sportif vous êtes des hommes formidables. »