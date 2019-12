Stade Rennais : mauvaise nouvelle pour Clément Grenier

Le milieu de terrain du SRFC, Clément Grenier, ne disputera pas les deux derniers matches de l’année 2019. « Il a un problème musculaire au mollet. Il sera forfait pour Amiens et ne sera pas apte non plus pour la réception de Bordeaux samedi. »

Niang également touché

A noter, par ailleurs, que le match remporté à Lyon, le week-end dernier, a fait une autre victime : M’Baye Niang. L’attaquant souffre d’une fracture au doigt, mais devrait pouvoir tenir sa place.