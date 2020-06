Stade Rennais : Mbaye Niang à l’OM ? Jérôme Rothen casse l’ambiance

false

Alors que le nom de Mbaye Niang (Stade Rennais) revient avec insistance du côté de l’OM, le consultant Jérôme Rothen donne son point de vue. Tranchant.

Ce pourrait être l’un des longs feuilletons du prochain mercato d’été. Qui concerne l’attaquant du Stade Rennais, Mbaye Niang, pas vraiment opposé à l’idée de rejoindre l’OM au cours des prochains mois. Le joueur, dont la compagne est Marseillaise, n’a pas caché son potentiel intérêt. Reste, et c’est bien le plus important, un montant important à régler bien au-dessus des capacités financières du club olympien.

Hier, sur les ondes de RMC, l’ancien milieu de terrain, Jérôme Rothen, a donné son point de vue sur les envies de Niang. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le supposé accord entre les deux parties ne lui inspire rien de bon. Vraiment rien. Propos retranscrits par footmercato. « Quand tu regardes la carrière de Niang en chiffres, tu peux juste dire : depuis deux ans, il s’est stabilisé enfin dans un club. Il a eu un long contrat à Milan où il a été prêté tous les ans. A Rennes, il a peut-être trouvé un club à son standing, à son potentiel. Parce qu’il a quatre ou trois ans de contrat, il se dit au bout d’un an : « Je vais aller voir ailleurs ».

« Il n’a pas réussi et il sait que dans ces clubs-là, il sait que ce n’est pas qu’être professionnel, c’est être encore plus sérieux »

C’est un mec instable. Il a fait deux ans à Rennes, c’est bien. Imagine il arrive à ses fins et il signe à Marseille. Ça va être bien six mois à Marseille parce que c’est grand club, la Ligue des Champions… Il a eu l’expérience à Milan qui est un grand club, au-dessus de tous les clubs français. (…) Il n’a pas réussi et il sait que dans ces clubs-là, il sait que ce n’est pas qu’être professionnel, c’est être encore plus sérieux. Il est incapable de faire ça. »