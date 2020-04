Stade Rennais : M’Baye Niang à Marseille, pourquoi ça se complique

false

L’attaquant du Stade Rennais, M’Baye Niang, approché par l’OM, n’a que peu de chances de rejoindre Marseille. En cause, les finances du club phocéen.

A peine évoqué et déjà (presque) démenti. On parle ici du possible transfert de l’attaquant du Stade Rennais, M’Baye Niang, annoncé à l’OM sans doute beaucoup trop vite. En cause, et on ne peut guère parler de nouveauté, les finances olympiennes, au plus mal qui ne devraient permettre aucune arrivée d’enverguer dans les prochains mois. Le journaliste de l’Equipe, Bilel Ghazi, a ainsi confirmé la tendance, au cours d’un live instagram.

Prouvant, au passage, que la vérité d’un jour n’est pas celle du lendemain. Extrait : « Entre l’OM et l’entourage de M’Baye Niang, il y a bien des discussions. La difficulté va être de connaître la surface financière de l’OM dans ce dossier. C’est un joueur qui intéresse Marseille, ça peut être un challenge intéressant pour lui, surtout si l’OM se qualifie en Ligue des Champions.

« L a faisabilité de l’opération me paraît un peu complexe. »

Mais aujourd’hui, l’OM n’a pas encore fait une proposition contractuelle parce que le club n’est pas en capacité de la faire. Depuis cet échange, il y a eu la crise du coronavirus, qui enlève beaucoup de visibilité. L’intérêt sportif de l’OM pour Niang est là, mais la faisabilité de l’opération me paraît un peu complexe. En tout cas, c’est compliqué de se projeter. »

Et compliqué, en effet, d’imaginer, un seul instant, l’OM capable de faire une offre convaincante au Stade Rennais.