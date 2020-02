Stade Rennais : Ménès balance des infos top-secrètes sur le départ de Létang

true

Le Stade Rennais panse ses plaies. Vendredi, le club breton annoncé le départ inattendu d’Olivier Létang de sa présidence. L’ancien dirigeant payerait ses relations fraîches avec Julien Stéphan mais pas seulement. Si son côté dispendieux dans le domaine des transferts a déjà été avancé pour expliquer ce départ forcé, Pierre Ménès a des informations top secrètes sur les coulisses de celui-ci.

Une banale histoire d’égo entre les Pinault et Létang ?

« Olivier Létang a pris la porte, pour une banale histoire d’égo entre les Pinault et lui. Ces derniers ne supportaient pas qu’il ait les pleins pouvoirs qu’ils lui ont pourtant donnés, ce qui chez moi s’appelle un paradoxe, affirme le consultant de Canal+ sur son blog. Que Létang ne soit pas toujours facile à vivre, c’est un fait entendu. Mais virer un président quand tu es qualifié en quart de finale de Coupe de France et que tu es 3e au classement avec un total de points que le club n’a jamais eu dans son histoire, c’est juste suicidaire. »

« Ce scandale va sans doute laisser des traces… »

Sans Létang à la barre, Ménès pense que le Stade Rennais va connaître une courbe descendante sur le plan des résultats sportifs. « Qu’on le veuille ou non, depuis l’arrivée de l’ancien directeur sportif du PSG, les résultats étaient très bons, avec notamment le beau parcours en Ligue Europa et la victoire en Coupe de France l’an passé. Les Pinault ont tout gâché, tempête-t-il. OK, ils gâchent tout avec leur pognon. Mais en entendant le public du Roazhon Park scander longuement le nom de Létang hier soir, ce qui pour moi s’apparente à un scandale va sans doute laisser des traces… »