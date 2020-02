Stade Rennais : Eduardo Camavinga inspire le RC Lens

true

Ce dimanche, L’Équipe a réalisé un dossier sur la précocité des joueurs lancés dans le grand bain de la Ligue 1. William Saliba, Wesley Fofana, Rayan Cherki ou encore Eduardo Camavinga… tous attirent la lumière tant ils regorgent de talent malgré leur jeune âge.

Le cas du milieu du Stade Rennais est peut-être celui qui interpelle le plus, du haut de ses 17 ans. « Il faut faire attention, prévient Claude Puel à l’ASSE. Même un jeune très costaud, musclé, reste un gamin. Donc, fragile. La maturité physique, c’est à 21-22 ans pour les os, les tendons, les muscles. Neal Maupay, que j’avais lancé à 16 ans et demi à Nice (en 2012), était formé musculairement, mais c’était un ado. Et deux ans plus tard, il s’était fait les croisés. »

« Camavinga est le bon exemple, il est bien accompagné »

Franck Haise ne partage pas spécialement ce point de vue. L’entraîneur de la réserve du RC Lens estime justement que le Stade Rennais a pris ses précautions avec Camavinga. « Camavinga, c’est le bon exemple, pense-t-il. Il est bien accompagné. Il y a quelques années, c’était plus empirique. Aujourd’hui, le suivi est tellement poussé qu’on est à l’abri, presque à 100 %. Et les coaches ne sont pas fous. Dans le championnat belge, par exemple, il y a beaucoup d’équipes très jeunes. À Genk, qui disputait la Ligue des champions, la moyenne d’âge est de 23 ans. On est un Championnat d’exportation, comme la Belgique. »