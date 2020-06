Stade Rennais – Mercato : 15 millions d’euros pour un défenseur de L1 ?

true

Selon la radio RMC, le Stade Rennais aurait récemment proposé 15 millions d’euros à l’AS Monaco pour son défenseur central, Benoit Badiashile.

L’information, si elle se confirme, tendrait à prouver que le Stade Rennais dispose de solides moyens lors du Mercato estival. En effet, et c’est la radio RMC qui l’affirme, les dirigeants bretons auraient récemment fait une offre à l’AS Monaco pour leur défenseur central, Benoit Badiashile.

Un souhait qui, visiblement, pousse le SRFC à y mettre le prix puisque l’on parle tout de même de 15 millions d’euros ! Les Rennais qui, ne l’oublions pas, ont également formulé une offre à Amiens, de l’ordre de 13 millions d’euros, pour l’attaquant Sehrou Guirassy.

Dans le dossier Badiashile, et comme le précise RMC, Valence, Leverkusen et Manchester United sont également à l’affût. Et l’offre rennaise serait, pour le moment, en dessous des espérances des dirigeants moéngasques. A suivre.