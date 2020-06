Stade Rennais – Mercato : ça patine pour Guirassy, Maurice fonce sur une ex-piste de l’ASSE !

true

Le SC Amiens tardant à répondre à l’offre pour Serhou Guirassy, le Stade Rennais a accéléré pour Alfredo Morelos (Glasgow Rangers).

Désireux de frapper vite et fort sur le Mercato, le Stade Rennais n’a pas de temps à perdre. Julien Stéphan a demandé à disposer rapidement de ses renforts pour préparer les tours préliminaires de la Ligue des Champions et ses dirigeants – Nicolas Holveck et Florian Maurice en tête – se plient en quatre pour le satisfaire.

Devant, la priorité bretonne s’appelle Sehrou Guirassy (SC Amiens, 24 ans) mais le dossier est compliqué. Si Rennes a l’accord du joueur et a même fait une jolie proposition (12 M€) pour accueillir l’ancien Lillois, les Picards temporisent toujours dans l’espoir d’obtenir les 20 M€ réclamés.

Bientôt une offre de 15 M€ pour Morelos ?

Face à cette situation figée, Florian Maurice ne reste pas les bras croisés. Si l’on en croit « Foot Mercato », l’ancien responsable du recrutement de l’OL a activé une autre piste : celle menant au goleador colombien Alfredo Morelos (Glasgow Rangers, 24 ans), 52 buts en 106 matches sur les trois dernières années en Ecosse.

Résignés à laisser filer Morelos, les Rangers de Steven Gerrard ont fixé le tarif à 15 M€. Un montant beaucoup trop élevé pour l’AS Saint-Etienne, intéressé depuis cet hiver sur le dossier. Une offre assez proche du montant fixé pourrait être formulée rapidement pour tenter de griller la concurrence de Premier League et de Liga (le FC Séville notamment). Affaire à suivre.