Stade Rennais – Mercato : Camavinga doublé par un ancien des Girondins au Real Madrid ?

true

Eduardo Camavinga, le milieu de terrain du Stade Rennais, est courtisé par le Real Madrid. Mais son départ pourra-t-il se conclure cet été ?

Voilà de longues semaines désormais que le nom d’Eduardo Camavinga tourne en boucle du côté du Real Madrid. Le prodige du Stade Rennais intéresse grandement Zinédine Zidane, mais le dossier n’est pas aussi simple que cela.

Comme cela avait été révélé il y a quelques jours, un accord moral passé entre Olivier Létang et Eduardo Camavinga laissait entendre que le prodige rennais resterait une saison de plus en cas de qualification en Ligue des champions. Or, le Stade Rennais a terminé à la troisième place synonyme de barrages… en attendant peut-être mieux.

De quoi mettre un terme à ce dossier ? En tout cas, le Real Madrid pourrait creuser une piste annexe si l’on en croit Mundo Deportivo. Aurélien Tchouameni, milieu de l’AS Monaco qui a quitté les Girondins cet hiver, serait sur les tablettes madrilènes. De quoi donner d’ailleurs de gros regrets au club bordelais, qui aurait pu espérer une vente encore plus juteuse cet été…