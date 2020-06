Stade Rennais – Mercato : Florian Maurice ne lâche pas l’affaire pour Salisu !

true

Alors que Nicolas Holveck s’est montré pessimiste ce lundi sur les chances du Stade Rennais d’attirer Mohammed Salisu, le transfert du défenseur de Valladolid serait toujours dans les tuyaux.

C’était la journée de rentrée des classes du côté du Stade Rennais ce lundi. Le club breton en a profité pour présenter à la presse Nicolas Holveck et Florian Maurice, respectivement devenus président et directeur sportif. Et les deux hommes ont fait le point sur les dossiers Mercato du SRFC.

Holveck la jouerait tactique

Concernant Mohammed Salisu, le défenseur ghanéen de Valladolid, Holveck a tenu ce discours : « Salisu donne sa priorité à la Premier League. Forcer un joueur, on n’a pas envie de le faire avec Julian. On a tout mis en œuvre. A priori, il préfère rejoindre l’Angleterre. On a d’autres pistes. On veut des joueurs qui ont envie de venir. C’est important. Ce n’est pas un reproche à Salisu. Il veut rejoindre un pays de langue anglaise. On ne va pas forcer les choses. »

Pourtant, Manu Lonjon croit savoir que Rennes n’a pas abandonné la piste, loin de là… « C’est bien joué de la part d’Holveck. Il se protège si ça ne se fait pas. Mais il y a toujours des négociations. Ça se jouera à rien », indique le spécialiste des transferts ce soir dans son live Twitch.