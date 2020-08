Stade Rennais – Mercato : forte concurrence anglaise pour Todibo (FC Barcelone)

true

À la recherche de deux défenseurs centraux, le Stade Rennais s’intéresse à Jean-Clair Todibo. Mais, des clubs anglais suivent le défenseur du Barça.

Le Stade Rennais va finir par maudire l’Angleterre. Pour ce mercato, les Bretons veulent obtenir les signatures de deux renforts dans l’axe central. La mission a été confiée à Florian Maurice, nouveau directeur sportif des Rouge et Noir.

Pendant de nombreuses semaines, Maurice a travaillé sur la piste Mohammed Salisu. Le roc du Real Valladolid (1m91), sous contrat jusqu’en 2022, donne sa préférence à la Premier League. Le Ghanéen souhaite rejoindre un pays anglophone pour faciliter son adaptation. Outre-Manche, Southampton fait les yeux doux au natif d’Accra (Ghana). Ces dernières semaines, un accord était imminent.

Pour satisfaire les desiderata de son coach Stéphan, Florian Maurice a activé des plans B. Les pensionnaires du Rhazon Park suivent avec attention le profil de Fikayo Tomori. L’espoir de Chelsea (22 ans), sous contrat jusqu’en 2024, a manqué de temps de jeu la saison passée (15 apparitions en Premier League). Un prêt pourrait arranger tout le monde.

L’autre piste chaude mène à Jean-Clair Todibo. Le défenseur central du FC Barcelone est, à l’instar de Tomori, en manque de temps de jeu. En janvier dernier, l’ex-Toulousain avait été prêté à Schalke 04. En Bundesliga, le natif de Cayenne s’est un peu relancé. Malgré un engagement jusqu’en 2023, le Barça pousse vers la sortie son jeune élément (20 ans). Le SFRC serait favorable à accueillir le stoppeur en prêt. Aux dernières nouvelles, le Barça réclamerait 25 millions d’euros.

Problème selon Leicestershire Live, Leicester et Everton feraient tout pour séduire Jean-Clair Todibo. Une qualification directe pour les phases de poules de la Ligue des Champions pourrait faciliter les négociations en faveur des Bretons. Mais, face aux liquidités anglaises, le Stade Rennais sera forcément en difficultés. Une chose est certain, Todibo aura le choix cet été pour relancer sa carrière au plus haut niveau.