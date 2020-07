Stade Rennais – Mercato : Guirassy, Nunez, Salisu… Holveck fait le point sur les dossiers

true

Le Stade Rennais continue d’avancer sur un Mercato qu’il espère ambitieux. Et ses cibles sont clairement identifiées.

Sur l’antenne de RMC ce mardi, le président du Stade Rennais Nicolas Holveck a fait le point sur les envies bretonnes. La quête d’un défenseur central est une priorité et celui-ci ne devrait donc pas être Salisu. Quant à l’avant-centre, Guirassy et Nunez sont clairement sur les tablettes. Extraits.

Guirassy la priorité, Nunez un excellent plan B

« C’est un poste qu’on recherche. Serhou était la priorité dès le départ du Mercato. Après il y a des prix qu’on ne peut pas atteindre. Je respecte le choix des clubs vendeurs, je ferais pareil. On est toujours sur cette piste mais on est obligé de regarder par ailleurs. Nunez ? C’est un excellent joueur. Mais il est beaucoup trop tôt pour se prononcer. »

🗣💬 « Malheureusement on savait qu’il préférait la Premier League… » Nicolas Holveck, président du Stade Rennais, est l’invité du « RMC Foot Show » pour faire le point sur le mercato. Il indique notamment que l’arrivée de Salisu est largement compromise #RMCLive pic.twitter.com/poPBQcVTIK — RMC Football Show (@RMCFootShow) July 28, 2020

Salisu a bien choisi l’Angleterre

« Malheureusement on le savait depuis le départ, Mohammed préférait la Premier League parce qu’il est anglophone. Il nous l’avait dit très justement, très humblement et on respecte son choix que la Premier League soit sa priorité. On avait des doutes quant à sa capacité d’obtenir un permis de travail. Il semblait que ce soit acquis malheureusement. On était son choix premier en cas de non-obtention du permis de travail. Le poste de défenseur central à gauche est la priorité de notre Mercato. »