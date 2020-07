Stade Rennais – Mercato : Guirassy, Nunez, Suarez… le point sur le dossier du buteur

true

Julien Stéphan attend encore un renfort en attaque au cours du mercato estival. Qui sera l’heureux élu : Serhou Guirassy, Darwin Nunez ou Luis Suarez ?

Julien Stéphan ne s’impatiente pas… mais quand même. L’entraîneur du Stade Rennais n’a pour l’instant vu arriver que deux recrues sur les quatre qu’il a commandées à Nicolas Holveck. Le président du SRFC lui a fait passer la consigne – bien comprise par l’intéressé – que le mercato ne s’animera à la Piverdière que quand le parcours en C1 sera plus clair.

Lille et Rennes suivent le jeune défenseur danois Victor Nelsson du FC Copenhague.

Rennes a fait une approche concrète il y a plusieurs semaines, le club danois a fait savoir qu’il n’était pas vendeur.@NordiskFootball vous confirmera sûrement le talent du joueur. pic.twitter.com/QbCMeqg3qU — Yo.Z (@YohZe) July 25, 2020

« Ça peut changer la fin de notre mercato, ce serait plus confortable. On aura un peu plus de latitude si on est directement qualifiés », a-t-il récemment expliqué. En attendant, le recrutement s’arrête donc aux rumeurs. Et celles-ci sont nombreuses, notamment en attaque. Le dossier Serhou Guirassy (24 ans) semble toujours à l’arrêt, le SC Amiens trouvant insuffisants les 12 M€ proposés par le Stade Rennais.

Guirassy à l’arrêt, Nunez est devant Suarez

Selon L’Équipe, la piste alternative menant à l’international uruguayen d’Almeria (D2 espagnole) Darwin Nunez (21 ans) apparaît plus envisagée que celle menant à l’attaquant hispano-colombien de Saragosse (D2 espagnole) Luis Suarez (22 ans). Les deux joueurs doivent encore disputer les barrages d’accession à l’élite ibérique. On notera enfin que ce même Nunez est convoité par d’autres équipes de dimension européenne, notamment en Liga.