Stade Rennais – Mercato : Hamari Traoré au PSG, Riolo n’est pas emballé

Alors que le nom du défenseur du Stade Rennais Hamari Traoré est évoqué au PSG, la piste provoque un léger scepticisme chez certains.

Depuis que l’insider Mohamed Toubache-Ter a annoncé que le PSG était intéressé par Hamari Traoré, le défenseur du Stade Rennais est au centre de l’actualité. Et ce d’autant plus qu’en Espagne désormais, le latéral a également la cote.

Pourtant, le choix Traoré pour le PSG n’emballe pas un certain Daniel Riolo. Dans des propos relayés par Paristeam, l’éditorialiste de RMC n’a pas caché son scepticisme. « Il y a quand même mieux en arrière droit à trouver en Europe. Pour le PSG, cela me parait un peu léger. Il faut prendre un mec qui a fréquenté le très haut niveau et non un joueur qui a évolué seulement en Ligue 1. Attention, je ne dis pas qu’il n’est pas bon, mais c’est un peu juste », estime Riolo.

Rothen le voit bien en numéro un bis

Jérôme Rothen, en revanche, trouve du positif dans ce dossier. « C’est vrai que ce serait un n°1 bis. Mais quand Meunier est arrivé en France, il venait du championnat belge et Bruges ce n’est pas incroyable. Après ce sera à lui de se mettre au niveau. Il va passer deux ou trois caps. Mais pourquoi pas. Parce même s’il a 27 ans, il a tout du latéral moderne. Il a une caisse monumentale, il peut te faire 20 allers-retours par mi-temps, ce n’est pas un souci. Il a toujours la même pêche. Peut-être que techniquement, tu as mieux ailleurs en Europe, mais le fait de jouer avec des joueurs qui te mettent le ballon là où il le faut quand tu proposes un appel, et ce sera plus le cas au PSG qu’à Rennes, les gestes techniques peuvent être plus faciles à réaliser quand le ballon te vient bien, alors pourquoi pas », a confié l’ancien ailier parisien.