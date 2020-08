Stade Rennais – Mercato : Holveck promet du mouvement !

true

Qualifié pour la phase de poules de la Ligue des Champions, le Stade Rennais va pouvoir se concentrer sur le marché des transferts.

Mardi soir, le Shakhtar Donetsk et le FC Séville ont envoyé le Stade Rennais au paradis. Ils se sont qualifiés pour les demi-finales de la Ligue Europa. Ils ont rejoint l’Inter Milan et Manchester United. Ces quatre clubs ont déjà validé leur ticket pour la Ligue des Champions grâce à leur classement en championnat.

Troisième du dernier exercice de Ligue 1, le Stade Rennais devait initialement passer par des barrages pour rejoindre la phase de poules de la C1. Mais, étant donné que le futur vainqueur de la C3 a déjà rallié la LDC, le billet des Bretons pour la reine des compétitions européennes est composté. Pour la première fois de l’histoire, les Rouge et Noir vont participer à la phase de groupes de la coupe aux grandes oreilles.

Forcément, du côté du Rhoazon Park, on jubile. La qualification garantit 35 millions d’euros dans les caisses du club. Surtout, elle permet au Stade Rennais de devenir très attractif sur le marché des transferts aussi bien pour recruter que pour conserver ses meilleurs éléments (Camavinga).

Dans un entretien accordé à l’Equipe, Nicolas Holveck, président du SFRC, a réagi après la qualification en Ligue des Champions. « On sait maintenant où on va. Cela nous enlève déjà trois matches (le troisième tour préliminaire et les barrages en aller-retour) en septembre. Ensuite, le coach (Julien Stéphan) va pouvoir préparer son équipe à ces échéances. Et, nous, ça va nous permettre d’avoir plus de certitudes pour le mercato. »

Dans la fin de son propos, Holveck s’est pris à rêver d’évoluer contre le Real Madrid de Zinédine Zidane. « On avait déjà des cibles bien déterminées. On avait encore trois postes (deux défenseurs centraux et un attaquant axial) à pourvoir. On pourra éventuellement recruter quelques compléments et étoffer l’effectif en vue de la Ligue des champions. On cherche à composer une équipe bien équilibrée. Quel adversaire souhaité en phase de groupes ? Pourquoi pas le Real Madrid, que je n’ai jamais rencontré. »