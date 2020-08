Stade Rennais – Mercato : la piste David Luiz déjà partie en fumée ?

true

Ces dernières heures, les supporters du Stade Rennais débattent sur l’intérêt annoncé du club breton pour David Luiz, le défenseur central d’Arsenal.

Après Wissam Ben Yedder il y a quelques jours, un autre nom ronflant a été évoqué sur les tablettes du Stade Rennais ce jeudi. L’insider Mohamed Toubache a annoncé sur Twitter qu’un rendez-vous était même prévu entre Florian Maurice et David Luiz pour évoquer les contours d’une collaboration.

Voir l’ancien défenseur du PSG, aujourd’hui à Arsenal, au sein de la défense du club breton est une perspective qui a immanquablement fait jaser chez les observateurs du Stade Rennais. Mais à en croire les informations de Manu Lonjon, cet intérêt ne serait pas réel.

C’est en tout cas ce qu’a affirmé le journaliste sur son Live Twitch. « David Luiz, c’est faux. Absolument faux. Il n’y a aucun rendez-vous demain et il n’y a aucune discussion. Il est très bien à Londres, il ne veut pas quitter Londres. Il a un salaire de 5,8 millions par an. Il vient de prolonger et venir à Rennes n’est absolument pas une option. Oui, il est en Bretagne mais cela n’a rien à voir avec une éventuelle venue », a assuré Manu Lonjon.