Stade Rennais – Mercato : la raison très énervante qui va pousser Salisu en Angleterre

Alors qu’il avait le choix entre jouer la C1 avec Rennes ou le maintien avec Southampton, Mohamed Salisu va opter pour le second car il parle l’anglais…

Longtemps en pole position sur le dossier Mohamed Salisu, le Stade Rennais va se résoudre à voir le défenseur ghanéen de Valladolid signer à Southampton. Et pas pour la raison que l’on croit, même si les Saints proposent un meilleur salaire (2 M€ contre 1,8 M€) et si la Premier League est plus attirante que la L1.

Selon AS, le Ghanéen préfèrerait rallier l’Angleterre pour des raison linguistiques ! En effet, en tant qu’ancienne colonie anglaise, les ressortissants de ce pays africain parlent couramment la langue de Shakespeare. Pour l’adaptation dans un nouveau club, cela facilite grandement les choses.

L’attrait de la Champions League n’aura donc pas suffi au Stade Rennais. Mohamed Salisu s’apprête à signer chez le 12e de la Premier League. Où il pourra au moins faire l’impasse sur les cours de langue après les entraînements…