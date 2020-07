Stade Rennais – Mercato : l’agent de Salisu bloquerait le transfert

true

Priorité du Stade Rennais, Mohammed Salisu est toujours à Valladolid malgré un accord entre les clubs. L’agent du joueur veut l’envoyer en Angleterre.

À la recherche de deux défenseurs centraux, le Stade Rennais cible Mohammed Salisu. À 22 ans, le joueur du Real Valladolid sort d’une saison pleine en Liga. Auteur de 31 apparitions dans le championnat d’Espagne, le natif d’Accra va quitter son club, malgré un engagement jusqu’en 2022.

Le colosse (1m91) a tapé dans l’oeil de Florian Maurice. Le nouveau directeur sportif du SFRC fait tout son possible pour satisfaire les aspirations de Julien Stéphan. La piste a été validée en interne. Mais, la lutte demeure intense entre les prétendants.

Selon Actu SFRC, un accord entre le Stade Rennais et le Real Valladolid a été conclu pour le transfert de Salisu. La transaction devrait être supérieure à 10 millions d’euros. Salisu, lui-même, serait d’accord pour rejoindre la Bretagne et continuer à progresser au plus haut niveau. Derniers 3e de Ligue 1, les Bretons sont qualifiés pour les barrages de la Ligue des Champions.

Problème, Mata, agent du Ghanéen, bloquerait le transfert de son protégé. En effet, le conseiller espérerait empocher une meilleure commission en Angleterre. Outre-Manche, Southampton est très intéressé par les services du défenseur central. Désormais, la clef de l’affaire Salisu est entre les mains de Mata.