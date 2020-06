Stade Rennais – Mercato : l’Angleterre fond sur une cible de Florian Maurice

true

Apprécié du Stade Rennais et de Florian Maurice, Mohammed Kudus (Nordsjaelland, 19 ans) aiguise désormais des appétits en Premier League.

Ancienne cible de l’OL et de l’OM, Mohammed Kudus (Nordsjaelland, 19 ans) fait partie des jeunes talents en vogue sur ce Mercato d’été. D’ailleurs, avec l’arrivée de Florian Maurice en provenance de Lyon, le Stade Rennais se voyait bien rafler la mise pour le milieu international ghanéen. Si les Bretons ont dégainé très vite une offre et que le joueur était prêt à signer, la piste s’est bien refroidie… Et elle se complique sérieusement.

En effet, comme le rapporte « Goal.com », Mohammed Kudus est désormais une recrue prisée des clubs de Premier League. Un intérêt qui va mécaniquement faire monter les prix et compliquer encore un peu plus la vie du Stade Rennais puisqu’Everton, Newcastle et même Liverpool auraient récemment fait part d’un intérêt concret.

Sous contrat avec Nordsjaelland jusqu’en juin 2021, Mohammed Kudus devrait quitter la Scandinavie pour un chèque compris entre 5 et 10 M€. Dans l’immédiat, cela paraît (encore) dans les cordes bretonnes mais il ne faut plus trainer…