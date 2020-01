Stade Rennais – Mercato : l’arrivée imminente de Nzonzi fait une première victime

true

Le Stade Rennais serait à deux doigts de tenir son coup hivernal. Après Ouest France, L’Équipe confirme ce vendredi que Steven Nzonzi va s’engager en faveur du club breton aujourd’hui. Si les discussions ont duré, c’est parce que l’AS Rome souhaitait voir son milieu être prêté pour 18 mois et non jusqu’en fin de saison. Et voir Rennes prendre en charge la totalité du salaire, estimé à 3,3 M€ par an (hors bonus). Deux conditions qui, semble-t-il, n’ont pas rebuté les dirigeants bretons.

Alexis #Trouillet se rendra à Nice demain comme annoncé par les collègues de Nice-Matin. Accord proche d’être trouvé avec #Rennes. Contrat de 4,5 ans pour le milieu de terrain. #SRFC #Mercato https://t.co/QaMFQsUeun — Benjamin Quarez (@B_Quarez) January 30, 2020

Nzonzi assistera au derby breton face au FC Nantes, ce soir au Roazhon Park (20h45). Pas encore sur la pelouse, il pourrait possiblement étrenner son nouveau maillot mardi à Lille, pour son premier match en Ligue 1. En attendant, l’arrivée d’un tel cador bouche l’avenir du jeune milieu prometteur Alexis Trouillet.

Le prometteur Trouillet va filer à Nice

Déjà convoité l’été dernier par l’OGC Nice, le joueur de 19 ans se rapproche du club azuréen. Selon Nice Matin, les deux clubs seraient proches d’un accord pour un transfert sec, avec un intéressement à la revente. Un contrat de quatre ans et demi attendra ensuite Trouillet, qui devrait être intégré dans la rotation au sein du groupe de Patrick Vieira.