Stade Rennais – Mercato : le budget, Nzonzi… Holveck fait des annonces fortes

true

Le président rennais a accordé une interview dans laquelle il annonce que le budget pour la saison prochaine sera calculé suivant un participation à la C3.

Depuis que la LFP a annoncé la fin des compétitions pour la saison 2019/20, le Stade Rennais est qualifié pour la Champions League. Mais son président, Nicolas Holveck, refuse de considérer cela comme un acquis car il craint un recours ou un virage à 180° des instances. Raison pour laquelle le budget pour la saison prochaine est basé sur une participation à l’Europa League. Le dirigeant breton s’en est expliqué lors d’une interview sur le site officiel, évoquant aussi le mercato.

« On n’est pas encore en Ligue des champions. On a une chance de pouvoir y aller mais il va falloir travailler très dur pour espérer rejoindre la phase de groupe, si on doit le faire sur le terrain. Cette saison particulière rend la prochaine incertaine car on sait d’habitude à la fin du mois de mai si on est qualifiés pour la phase de groupe de la Ligue des champions ou si on doit passer par les tours qualificatifs. Là, on devra attendre fin août. On partira donc avec un budget « Europa League ». À nous d’aller chercher le bonus sur le terrain mais ça veut dire qu’on ne pourra pas constituer non plus avec un budget « Ligue des champions » car c’est très incertain. »



[INTERVIEW] Après les décisions rendues par la @LFPfr à la suite de celles prises par le gouvernement, les 🔴&⚫ terminent 3èmes de @Ligue1Conforama. 🎙 Réaction et précisions de Nicolas Holveck, Président du SRFC. ➡ https://t.co/HHNaCp4UQf

—#AllezRennes#ToutDonner 💪🔴⚫ pic.twitter.com/muYAA6h04z — Stade Rennais F.C. (@staderennais) May 2, 2020

« Vu les pertes qui s’annoncent au 30 juin, avoir la certitude de jouer une coupe d’Europe, quand bien même ce ne serait que l’Europa League, c’est une meilleure situation que de ne jouer que le championnat. Ce sont des recettes additionnelles qui permettront de limiter l’impact, je dis bien limiter car il sera très fort pour les clubs français. Nzonzi ? Son contrat prévoyait effectivement qu’en cas de 3e place, son prêt se renouvelait automatiquement. »