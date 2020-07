Stade Rennais – Mercato : le duo Holveck – Maurice serait prêt à craquer pour Ben Yedder !

false

Le Stade Rennais se montrerait particulièrement ambitieux pour son Mercato estival. Avec un rêve fou nommé Wissam Ben Yedder !

Avec sa troisième place acquise dans une saison interrompue par la LFP, le Stade Rennais peut voir grand, d’autant plus si sa place en phase de groupes de Ligue des champions est validée. En attendant de voir si ce scénario se vérifie via les différentes possibilités (barrages, Final 8 de C3 et C1), le club breton pense à son Mercato.

Et si l’on en croit l’insider YohZe, le club breton pourrait tenter un pari totalement fou : attirer l’avant-centre de l’AS Monaco et de l’équipe de France, Wissam Ben Yedder ! « Rennes étudie tout simplement en cas de qualification en LDC la venu d’un certain… Wissam Ben Yedder ! Rennes veut rêver, Rennes veut passer un vrai cap et Rennes veut se donner les moyens! », assure l’insider sur son compte Twitter.

La direction rennaise sous la houlette de F.Maurice et N.Holveck ne s’interdit RIEN!!

Rennes étudie tout simplement en cas de qualification en LDC la venu d’un certain… Wissam Ben Yedder !

Rennes veut rêver, Rennes veut passer un vrai cap et Rennes veut se donner les moyens! pic.twitter.com/EHf0LBwoNF — Yo.Z (@YohZe) July 28, 2020

Ben Yedder estimé à 40 millions d’euros

Selon cette source, c’est Nicolas Holveck, le président du Stade Rennais, qui aurait proposé cette piste. Il faut dire que le patron du club breton connaît bien Ben Yedder pour avoir évolué de longues années à l’AS Monaco. Néanmoins, ce dossier semble particulièrement audacieux. Le club monégasque, s’il doit dégraisser son effectif, n’envisage pas le départ de son buteur vedette coté à 40 millions d’euros par Transfermarkt…