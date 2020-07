Stade Rennais – Mercato : le LOSC retente le coup Guirassy, réponse rapide à venir !

true

D’après le Courrier Picard, quatre clubs sont chauds pour Serhou Guirassy (SC Amiens). En France, Rennes et Lille sont dans la bataille.

Le SC Amiens officiellement relégué en Ligue 2 après le refus du Conseil d’Etat de donner raison au club picard en référé, le dossier Serhou Guirassy (24 ans) va pouvoir s’accélérer. Dans les colonnes du « Courrier Picard », Bernard Joannin a reconnu qu’il ne s’opposerait pas au départ de l’attaquant si une offre digne de ce nom venait à tomber.

« On discute et les choses devraient se débloquer rapidement. Après, on attend le retour de Moussa Konaté lundi et s’il y a une belle proposition, on le lâchera », a glissé le président amiénois ce samedi.

D’après le média local, Serhou Guirassy aurait reçu quatre propositions : le Stade Rennais évidemment, mais également deux offres anglaises (West Ham et Crystal Palace) ainsi qu’une sollicitation de son ancien club du LOSC, en quête de deux offensifs avec le départ de Loïc Rémy et celui (de plus en plus probable) de Victor Osimhen.