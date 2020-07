Stade Rennais – Mercato : le plan B à Guirassy mène en Liga

true

Le Stade Rennais suivrait une autre piste que celle menant à Serhou Guirassy, au cas où l’Amiénois préfèrerait répondre aux sirènes anglaises.

Cet après-midi, nous avons publié sur notre site une partie d’un entretien exclusif du président d’Amiens, Bernard Joannin. Il a notamment été question de l’avenir de son attaquant Serhou Guirassy (24 ans) et de ses contacts avec le Stade Rennais. Le dirigeant picard assure attendre « entre 12 et 20 M€ » pour l’attaquant aux 9 réalisations en 24 matches de Ligue 1 en 2019/20.

Il a aussi déclaré : « Avec Rennes, ce sont des discussions courtoises où chacun défend sa position. Les positions ne sont pas figées, elles évoluent. S’il va rester en L1 ? Je ne peux pas vous le dire actuellement, il faudra poser la question à Serhou sur ce qu’il souhaite faire. Aux intérêts français, on peut aussi ajouter Crystal Palace et West Ham. Actuellement, les offres les plus intéressantes sont celles venant d’Angleterre mais nous ne souhaitons pas nous mettre en travers de la carrière de Serhou. Aux conseillers de Serhou de voir quelle est la meilleure option ».

Ce soir, le journaliste de RMC Mohamed Bouhafsi a assuré que Florian Maurice suivait une autre piste, au cas où celle menant à Guirassy tomberait à l’eau : « Les négociations n’avançant pas avec Amiens pour Guirassy, Rennes a entamé des discussions actives pour l’attaquant international uruguayen de Almeria, Darwin Nuñez. Le club breton travaille sur les deux dossiers. » Nunez est un attaquant uruguayen de 21 ans ayant marqué 13 buts en 23 matches de Segunda division pour sa première expérience en Europe. Il évoluait auparavant au Nacional Montevideo.