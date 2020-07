Stade Rennais – Mercato : le PSG toujours dans la course pour Camavinga ?

true

Le club de la capitale n’aurait pas renoncé à recruter le prodige de 17 ans, quand bien même il faudrait signer un chèque de 80 M€.

Rarement d’accord sur les profils de joueurs à recruter, Florentino Pérez et Zinédine Zidane se rejoignent au sujet d’Eduardo Camavinga. Le milieu défensif du Stade Rennais est l’une des plus grandes promesses du football mondial à son poste et ils le verraient bien porter le maillot du Real Madrid.

L’idéal aurait été de le faire venir dès cet été, avant qu’une deuxième saison en Ligue 1 ne fasse exploser sa valeur. Mais la crise financière liée à la pandémie de Covid-19 va contraindre les Merengue à patienter un an pour enrôler un joueur estimé à 80 M€. Ce qui laisse de la place à des clubs mieux portants au niveau économique pour tenter un gros coup.

L’intérêt du Bayern Munich pour Camavinga a été dévoilé par AS hier. Mais le quotidien espagnol assure que le PSG reste également dans la course, alors que lui aussi est dans le dur au niveau financier. Les Parisiens, qui ont affiché des faiblesses criantes au milieu de terrain contre l’AS Saint-Etienne (1-0) vendredi dernier en finale de la Coupe de France, pourraient donc se mêler à la lutte pour le prodige de 17 ans.