Stade Rennais – Mercato : le Real Madrid n’est plus seul sur Camavinga

Comme révélé par L’Equipe, le Real Madrid n’est pas l’unique géant à être prêt à lancer l’assaut sur Eduardo Camavinga (Stade Rennais) cet été.

Si le Real Madrid a été le premier à dégainer pour Eduardo Camavinga (Stade Rennais, 17 ans) et que la drague dure déjà depuis quelques semaines, d’autres clubs devraient se présenter à la porte dans les prochaines semaines. En effet, selon L’Equipe, le Bayern Munich et le Borussia Dortmund n’attendent que l’ouverture du marché pour lancer les hostilités alors que la Juventus de Turin et le FC Barcelone vont également tenter de faire valoir leurs arguments.

Pour l’heure, l’international Espoirs tricolore garde beaucoup de distance sur les rumeurs le concernant. Le clan Camavinga laisse toutes ses options ouvertes dans l’attente de voir comment va évoluer l’intersaison et l’avenir de Rennes en Coupe d’Europe (phase de groupe de C1 ou C3) avant de se déterminer sur une année supplémentaire dans son club formateur ou un grand départ.

Notons que cette posture convient à Rennes qui n’a pas encore entamé de discussions concernant une éventuelle prolongation au delà de juin 2022 et qui attend justement d’y voir plus clair pour négocier…