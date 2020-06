Stade Rennais : Niang, Camavinga, Salisu, Terrier… Maurice joue franc jeu sur le Mercato

true

Florian Maurice, le directeur technique du Stade Rennais, était l’invité de RMC ce mardi soir. L’occasion d’évoquer le Mercato en longueur.

Arrivé de l’OL il y a quelques semaines pour prendre en main la politique sportive du Stade Rennais, Florian Maurice est attendu au tournant pour son premier Mercato aux manettes du club breton. Sur Team Duga, il a été clair sur différents dossiers.

Pas de précipitation pour le Mercato

« Le mercato va être très long. Il faudra être patient. On ne fera pas n’importe quoi. Il y a un actionnaire qui est là et qui nous donne des directives. »

Le dossier Salisu n’est pas terminé

« L’arrivée d’un défenseur central fait partie des priorités, on a envie de se renforcer. Ça fait partie des postes où on a besoin. Salisu, on a entamé des démarches, on est toujours en contact avec le club et l’entourage du joueur. Badiashile, c’est un joueur qui fait partie de joueurs qu’on a identifié. En terme de moyens, c’est aussi un jeune joueur. On souhaite avec Julien et le président évoquer ces dossiers là tranquillement. On veut avoir plusieurs pistes à chaque fois sur chaque poste en faisant la meilleure acquisition à chaque fois. »

Aucun problème avec les envies de départ de Niang

« J’ai vécu ça à Lyon avec Memphis Depay. Des joueurs ambitieux qui ont envie de voir ailleurs, je l’entends. Après ce sont des discussions que l’on aura avec lui. Il faut noter que le joueur a de l’ambition. C’est sur qu’il faudra qu’il y ait des discussions. On verra tranquillement comment va se dérouler le Mercato. Je n’ai jamais eu Jacques-Henri Eyraud au téléphone. »

Camavinga reste au Stade Rennais

« Pour moi il n’y a aucun sujet. C’était clair que ce joueur-là devait faire partie du projet du Stade Rennais sur l’année qui arrive. Si Zidane propose 80 millions ? Non. On a envie de continuer avec lui. On pense aussi que pour lui il est important qu’il puisse évoluer au Stade Rennais. Il a tout à gagner en restant. Dans son esprit, c’est un très bon garçon et un super joueur. Ça fera partie des discussions que l’on a ensemble. »

Un intérêt confirmé pour Terrier

« Ça fait partie des joueurs qui ont été identifiés à ce poste-là pour venir au Stade Rennais. Il n’y a pas que lui mais il fait partie des cibles, qui avaient déjà été identifiées avant que j’arrive. »