Stade Rennais – Mercato : le SRFC a-t-il vu trop grand avec Ben Yedder ?

Après avoir ferré Martin Terrier, le Stade Rennais se serait attaqué au dossier Wissam Ben Yedder (29 ans). Viser l’attaquant de l’AS Monaco est-il dans ses standards ?

Les détracteurs d’Olivier Létang ont sans doute quelques arguments pour apprécier son départ du Stade Rennais en début d’année. Il leur faudra néanmoins se rendre à l’évidence : l’ancien dirigeant du PSG a su offrir un nouveau statut au club breton.

Umtiti, W.Carvalho, Todibo les joueurs annoncés à Rennes changent totalement aux yeux de la presse européenne et fait prendre une autre dimension au club dans la presse. — Yo.Z (@YohZe) July 26, 2020

Club familial par excellence, le Stade Rennais ne cesse de monter en puissance, que ce soit au niveau des résultats, des objectifs mais aussi de la renommée. Désormais, il fait partie de la caste des clubs régulièrement cités au détour de rumeurs clinquantes du mercato (Umtiti, Carvalho, Todibo). Ce coup de projecteur – qu’il soit fiable ou pas – donne une nouvelle ampleur au Stade Rennais. C’est certain. Pour la confirmer, on a appris cette semaine que Florian Maurice travaillait sur le dossier Wissam Ben Yedder.

Ben Yedder, un dossier à 40 M€ suivi par le Bayern Munich

L’attaquant de l’AS Monaco (29 ans) est arrivé l’été dernier en provenance du FC Séville et contre 40 millions d’euros… Dans sa toute nouvelle galaxie, le SRFC va aussi apprendre à se frotter à une nouvelle concurrence puisque Nice Matin croit savoir que le co-meilleur buteur de L1 (18 buts) intéresse aussi le Bayern Munich. Il s’agit d’un intérêt, ni plus ni moins. On ne saurait néanmoins suggérer à Julien Stéphan et ses ouailles de se qualifier en phase finale de Ligue des champions pour s’ancrer définitivement chez les grands.