Stade Rennais – Mercato : les 3 points à décrypter des annonces d’Holveck

Le président du Stade Rennais Nicolas Holveck a fait des annonces dans l’émission Plein Lucarne ce mercredi pour évoquer la saison prochaine. Décryptage en 3 points :

Un nouveau maillot d’inspiration locale :

C’est LE sujet du moment chez les supporters des clubs de L1 : les logos et les maillots de la saison prochaine. Au FC Nantes, par exemple, les fans des Canaris ne semblent pas conquis par leur nouvel emblème. Le Stade Rennais, lui, devrait faire plus mouche le 16 juillet lorsqu’il sortira son nouveau maillot. Une inspiration locale en « référence à une personne qui a marqué l’histoire de Rennes et du Stade Rennais » est déjà teasée par Nicolas Holveck.

Plusieurs pistes cachées au Mercato :

Si plusieurs noms ont déjà fuité dans la presse (Salisu, Terrier, Boga), le président du Stade Rennais se félicite de pouvoir avancer en douce sur des pistes pas encore éventées. « Il y a beaucoup de noms que j’ai découvert dans la presse… Nous ne sommes pas sur 40 joueurs. Il y a beaucoup de joueurs sur lesquels nous sommes et dont les noms ne fuitent pas. Ce qui prouve qu’il n’y a pas de taupe, pas plus qu’ailleurs », a-t-il ironisé. Holveck a évoqué une relance pour Salisu et Guirassy, esquissé un sourire pour Terrier et laissé penser à des opportunités de fin de marché en Premier League.

Le Stade Rennais soigne sa com’ :

Sur le devant de la scène depuis le passage d’Olivier Létang, le Stade Rennais a encore mûri cette saison et peut se vanter de faire partie des gros clubs de L1. Pour être raccord avec son nouveau statut, le club breton va changer son image et sa manière de faire passer ses messages. Un nouveau directeur de la communication sera ainsi en poste début août, quand une section féminine sera lancée (à la Piverdière). Par ailleurs, Holveck a chiffré à 20 millions d’euros les pertes liées au Covid-19.