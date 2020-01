Stade Rennais – Mercato : les Rouge et Noir obligés de revoir leurs plans ?

true

Les dirigeants du Stade Rennais et leur entraîneur, Julien Stéphan, sont confrontés à des blessures et à un règlement qui pourraient limiter les départs.

Alors qu’il ne reste plus que six jours avant la fermeture de la fenêtre de transferts hivernale, le Stade Rennais est confronté à un casse-tête. Il était bien parti pour vendre des joueurs mais, entre le règlement international et les blessures ramenées hier soir de Nice (1-1), L’Equipe explique que les dirigeants rouge et noir pourraient être obligés de revoir leurs plans.

« Nyamsi semble indisponible pour un moment, et Rennes a failli finir à 10 à Nice avec un souci musculaire pour Morel, qui a dû fournir plus d’efforts sur le côté après avoir « été malade toute la nuit précédente » selon son coach. Est-ce que cela peut entraîneur une réflexion dans ce secteur d’ici à la fin du mercato, le 31 janvier ? »

« Parmi les joueurs susceptibles de quitter Rennes, figuraient notamment le défenseur central (et milieu défensif) Jérémy Gélin ainsi que le latéral gauche Souleyman Doumbia. Le premier intéressait Amiens et le second est une piste possible pour Angers, en concurrence avec le Lokomotiv Moscou notamment. Avec la blessure de Nyamsi, Rennes a sans doute besoin de ne pas perdre Gélin, auteur hier d’une bonne entrée. Et de toute façon, le club se retrouve confronté à une problématique : il a déjà prêté six joueurs en France et ne peut plus en ajouter qu’un. »