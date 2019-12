Stade Rennais – Mercato : les socios du FC Barcelone réclament le départ de Dembélé

false

Ousmane Dembélé, l’ailier international formé au Stade Rennais, semble avoir atteint le paroxysme de son désamour au FC Barcelone.

Depuis quelques jours, les noms d’Ousmane Dembélé et du Stade Rennais sont de nouveau liés. Ouest France évoquait en effet l’ailier du FC Barcelone comme un rêve fou pour aider le club breton à atteindre la Ligue des champions en seconde partie de saison.

A priori, les chances de voir l’ailier champion du monde revenir dans son club formateur sont quasi-nulles, notamment pour des raisons financières. Mais une chose est sûre, les supporters du FC Barcelone ne serait pas du tout contre le voir changer d’air.

? • Que faut-il faire de Dembélé ? ? • Le vendre à la fin de la saison : 72,66% (218p.)

✅ • Lui donner un vote de confiance : 27,33% (82p.) ? • Enquête réalisée par MD auprès de 300 socios. pic.twitter.com/Adjm8qzMkH — Blaugranes? (@BlaugranesBlog) December 29, 2019

Mundo Deportivo a en effet publié une enquête ce dimanche révélant que Dembélé recueille le plus grand nombre de votes des socios sur le meilleur candidat à un départ. Avec 22% des suffrages, l’ailier français devance Arturo Vidal au rang des joueurs à éjecter au plus vite. Et quand on les interroge plus spécifiquement sur le cas Dembélé, 72,66% d’entre eux veulent le voir prendre la porte. Un désamour de nature à relancer le lointain rêve rennais ?