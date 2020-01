Stade Rennais – Mercato : Létang face à un dilemme pour N’Zonzi

true

Steven N’Zonzi (Galatasaray, 31 ans) rejoindra-t-il le Stade Rennais dans les 48 prochaines heures ? Olivier Létang le souhaite mais le dossier s’annonce des plus complexes pour les Bretons. En effet, si le club turc ne fera pas barrage au départ de son Champion du Monde et que l’intéressé est d’accord pour rejoindre les Rouge et Noir, c’est aujourd’hui l’AS Roma, club propriétaire du joueur, qui pose souci.

Un deal à près de 10 M€…

En effet, comme le rapporte « L’Equipe », le club italien – qui a ficelé un deal XXL avec Galatasaray avec prise en charge de la totalité du salaire de N’Zonzi (3,3 M€ par an hors bonus) – attendrait du Stade Rennais qu’il accepte les mêmes conditions… Et sur un prêt de 18 mois. Pour Rennes, cela représente un effort financier important, de près de 5 M€ (le double avec les charges).

Si le Stade Rennais est déterminé à finaliser ce dossier, le deal N’Zonzi pourrait coûter à Julien Stéphan l’attaquant qu’il espérait recruter sur le mois de janvier…