Stade Rennais – Mercato : Létang n’a aucun plan B derrière N’Zonzi

L’arrivée de Steven N’Zonzi, avancée par Foot Mercato lundi, serait en très bonne voie de finalisation au mercato. Le président Olivier Létang l’espère plus que tout…

Le Stade Rennais pourrait réaliser l’un des gros coups du mercato en France en accueillant Steven N’Zonzi. Prêté par l’AS Rome à Galatasaray, le champion du monde va quitter la Turquie cet hiver et pourrait rebondir à Rennes.

Stéphan a validé le profil

Comme révélé lundi par Foot Mercato, le milieu de 31 ans a choisi le SRFC comme point de chute. « C’est un profil très intéressant, a glissé Julien Stéphan hier midi en conférence de presse. Je ne peux pas vous en dire plus. C’est un mercato qui n’est pas simple. On va essayer de faire des choses mais on n’est pas sûrs de pouvoir y arriver. » L’optimisme reste de mise mais l’incertitude est réelle.

Létang suit N’Zonzi depuis longtemps

Si un accord de principe existe bien, le club italien et son homologue breton doivent encore trouver un terrain d’entente sur la base d’un nouveau prêt. Comme déjà évoqué hier, le cœur des discussions concerne la prise en charge de sin énorme salaire (3,3 M€ hors bonus par an). Selon L’Équipe, Olivier Létang, qui suit le joueur depuis longtemps et échangeait avec lui régulièrement, s’active sur ce dossier depuis plusieurs jours. Le président du Stade Rennais n’a pas engagé de plan B, preuve de son positivisme sur ce dossier.