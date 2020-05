Stade Rennais – Mercato : Maouassa-Traoré, qui partira ?

false

Le mercato du Stade Rennais promet d’être agité. Et pas seulement dans le sens des arrivées. Certains joueurs sont sollicités.

Le mercato d’été promet d’être agité au Stade Rennais. En course pour une possible place en Ligue des Champions, une fois le tour préliminaire passé, le SRFC compte bien accueillir certains joueurs confirmés de la Ligue 1. Denis Bouanga, l’attaquant de l’ASSE, en fait d’ailleurs partie.

Mais le club rennais va également devoir gérer quelques dossiers en interne. Car au-delà du cas M’baye Niang, dont on ne sait si il restera, le club est aussi attaqué sur ses défenseurs latéraux, Hamari Traoré et Faitou Maouassa. Dans son live du soir, le spécialiste du Mercato, Manu Lonjon, en a dit un peu plus sur la situation des deux joueurs.

« En ce qui concerne les deux joueurs, Maouassa devrait rester. Traoré, c’est un peu moins sûr. »