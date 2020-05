Stade Rennais : Maouassa met un coup de pression au Mercato

false

Le latéral gauche du Stade Rennais, Faitout Maouassa, ne manquerait pas de courtisans au Mercato. Son contrat avec le SRFC s’achève dans un an.

Au même titre que certains de ses partenaires, le latéral gauche du Stade Rennais, Faitout Maouassa, a réalisé une excellente saison. Résultat, et dans quelques semaines seulement, un tour préliminaire de la Ligue des Champions et de nouvelles ambitions. En attendant, place au Mercato et, de toute évidence, Maouassa a su mettre un véritable coup de pression à ses dirigeants.

Alors qu’il arrive en fin de contrat dans un an, le joueur, dont il se dit qu’il plairait à Manchester United, se dit « ouvert à toute proposition« , comme il l’a déclaré à nos confrères de Téléfoot. « Forcément, avec la saison qu’on a faite, on est un petit peu tous sollicités. Mais moi, je suis bien à Rennes. Il y a la Coupe d’Europe et il n’y a pas vraiment de raisons que je parte. Je me sens super bien ici. Ça ne me monte pas à la tête même si ça fait plaisir de voir que des clubs comme ça s’intéressent à moi. Ce n’est que du bonheur, mais je suis bien à Rennes, je me sens bien, et je garde les pieds sur terre. »

Au regard de l’exercice 2019-2020, et d’une fin de contrat qui arrive vite, il serait tout de même étonnant que le SRFC ne fasse pas une proposition de prolongation à son défenseur dans les prochaines semaines.