Stade Rennais – Mercato : Maurice a déjà anticipé un éventuel départ de Hamari Traoré

L’un des enjeux du Stade Rennais dans le sens des départs est l’avenir de Hamari Traoré. Et le club breton a déjà une idée pour le remplacer.

Avec l’arrivée de Florian Maurice à la tête du secteur sportif du Stade Rennais, le club breton semble avoir acquis une dimension encore supérieure. Le projet sportif se veut particulièrement ambitieux. Mais l’importance prise par le club entraîne aussi une mise en valeur des joueurs de l’effectif qui sont convoités.

Parmi eux, un certain Hamari Traoré. Le latéral droit a acquis un statut de référence en Ligue 1 qui a même conduit le PSG à s’intéresser à son cas. Et ce d’autant plus que le latéral arrive en fin de contrat dans un an. Ce qui oblige le club breton à trancher son avenir dans un sens ou dans un autre.

Selon les informations de YohZe, le club breton aurait en tout cas anticipé un éventuel départ. Plusieurs pistes seraient creusées et notamment l’ancien défenseur de Dijon qui évolue au Sporting Lisbonne, Valentin Rosier. En revanche, pour le couloir gauche, l’enthousiasme serait de mise pour une prolongation de contrat de Faitout Maouassa.