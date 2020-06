Stade Rennais – Mercato : Maurice a laissé un dossier de côté, il prend des risques

true

Ambitieux, le Stade Rennais prospecte pour se renforcer en vue de la saison prochaine. Avec plusieurs priorités, Florian Maurice pourrait perdre une cible.

Dernier 3e de Ligue 1, le Stade Rennais veut confirmer sa progression la saison prochaine. Qualifiés pour les barrages de Ligue des Champions, les hommes de Julien Stéphan vont faire à un gros défi. Pour cela, l’organigramme breton veut épaissir son effectif en qualité et en quantité.

Pour cela, Florian Maurice s’affaire en coulisses. Le nouveau directeur sportif doit en priorité trouver des défenseurs centraux et un attaquant de pointe, pour remplacer M’Baye Niang. Sur le départ, le Sénégalais pourrait être remplacé par Serhou Guirassy. L’Amiénois est le remplaçant désiré par l’organigramme breton. L’OL suit aussi cette piste en vue d’un éventuel départ de Moussa Dembélé.

Le Stade Rennais en passe de perdre la bataille Kudus ?

Les différentes priorités dictées ont fait dévié le Stade Rennais de certaines pistes initiales. Un coup de coeur de Florian Maurice pourrait échapper aux Bretons. D’après Ignazio Genuardi, Mohammed Kudus (19 ans, Nordsjaelland) est sur les tablettes de formations allemandes et italiennes.

L’attaquant sort d’une belle saison avec son club. En 25 apparitions toutes compétitions confondues, Kudus a inscrit 10 buts et réalisé une offrande. De belles statistiques et un gros potentiel qui attirent le regard de différentes cylindrées européennes. Occupé sur les cas Mohammed Salisu, M’Baye Niang et Serhou Guirassy, le Stade Rennais pourrait perdre une cible estivale séduisante.