Stade Rennais – Mercato : Maurice déjà mis à mal sur un dossier made in OL ?

Florian Maurice, qui arrive tout juste de l’OL pour prendre le poste de directeur technique du Stade Rennais, travaille activement sur le recrutement breton.

Et parmi les priorités du Stade Rennais lors du prochain Mercato estival, figure la quête d’un buteur. Le club breton ne dirait pas non à un départ de Mbaye Niang, d’autant que l’OM se montre très intéressé. Et pour le remplacer, Florian Maurice creuse un dossier souvent évoqué quand il s’occupait du recrutement de l’OL.

Odsonne Edouard, l’attaquant français du Celtic Glasgow, présente un profil convaincant pour le club breton selon l’insider YohZe. Problème, non seulement la concurrence est forte, mais voilà en plus que le club écossais a indiqué son envie de prolonger un joueur engagé jusqu’en 2022. « Oui, il y a des discussions avec Edouard actuellement. Celles-ci sont en cours avec ses représentants. C’est un joueur autour duquel nous voulons construire. Il a eu une saison magnifique et nous voulons le garder. Nous faisons tout notre possible pour le garder ici pendant au moins une autre saison », a expliqué son entraîneur Neil Lennon dans des propos à la presse relayés par l’Equipe.

Et ce dernier d’assurer que son avant-centre n’est pas du tout dans une optique de départ à tout prix. « Je pense qu’il est heureux ici. Il a une fantastique relation avec ses coéquipiers et vous pouvez voir à quel point les fans l’apprécient, ce qui est réciproque. Odsonne est devenu un attaquant de première classe et bien sûr, il va y avoir des spéculations autour de lui, mais nous sommes à l’aise avec la position dans laquelle nous nous trouvons », a confié l’entraîneur du Celtic.