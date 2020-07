Stade Rennais – Mercato : Maurice en passe de convaincre Salisu !

true

Priorité du Stade Rennais, Mohammed Salisu (21 ans, Valladolid) est en passe de rallier la Bretagne. Il pourrait être la première recrue de Maurice.

Au Stade Rennais, le dossier Mohammed Salisu est en train de connaître un chamboulement. Âgé de 21, ce solide défenseur (1m91) a tapé dans l’oeil de Florian Maurice. Le directeur sportif des Rouge et Noir veut frapper fort pour son premier mercato en Bretagne. L’ex-Gone veut satisfaire Julien Stéphan, qui souhaite « les arrivées de deux défenseurs centraux » pour combler les départs de Gnagnon et Morel.

Depuis des semaines, la priorité a été actée sur Salisu. Le défenseur du Real Valladolid sort d’une saison pleine en Liga avec 31 rencontres. Le natif d’Accra (Ghana) souhaitait rejoindre un pays anglophone avec pour objectif de rallier la Premier League. Outre-Manche, le gaucher possédait de solides intérêts.

Le Stade Rennais, par le biais de Maurice, n’a pas lâché Salisu

Malgré les dires de Maurice lors de sa présentation, les Bretons n’ont pas été résignés sur ce dossier. Le Stade Rennais a encore amplifié ses marques d’intérêt pour le Ghanéen. Selon Actu SRFC, site spécialisé sur les Rouge et Noir, le travail a fini par payer pour le joueur engagé jusqu’en 2022 avec Valladolid.

🚨Cette fois, le transfert de Mohammed #Salisu vers le #SRFC semble être en bonne voie. La réunion qui a eu lieu récemment aurait été fructueuse. Le joueur aurait choisi Rennes. Les clubs Anglais se sont retirés du dossier. Restons prudent tout de même mais… #MercatoSRFC pic.twitter.com/gl56PugeIh — Actu SRFC (@ActuSRFC_) July 5, 2020

Avec la venue quasi-acquise de Martin Terrier (23 ans), en provenance de l’OL, Maurice frapperait deux grands coups. Le dossier Mohammed Salisu pourrait sceller le départ de Jérémy Gélin (23 ans). Le défenseur central ou milieu de terrain devrait s’en aller au RC Lens. L’ancien international français Espoirs s’est déjà mis d’accord avec les Sang et Or. Pour le SRFC, il restera à valider un défenseur central et un buteur, en cas de départ de M’Baye Niang (25 ans, OM ?), pour satisfaire les désidérata de Julien Stéphan. Une chose est certaine, le Stade Rennais est en train de changer de dimension.