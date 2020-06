Stade Rennais – Mercato : Maurice envoie une nouvelle offre pour un défenseur central

true

Ambitieux pour la saison prochaine, le Stade Rennais souhaite recruter deux défenseurs centraux. Les Bretons ont transmis une offre pour Jhon Lucumi (Genk).

Hier, Holveck a présenté le nouveau Stade Rennais. Entouré par Florian Maurice, nouveau directeur sportif, et Julian Stéphan, coach, le néo président du SRFC a présenté un projet permettant au club de viser plus haut. Pour ce marché des transferts, le Stade Rennais veut frapper fort. Les Rouge et Noir veulent renforcer leur effectif dans le but de se qualifier pour la Ligue des Champions.

Lors de la présentation, Julien Stéphan a exprimé son envie de voir arriver deux défenseurs centraux et un joueur offensif. Alors, avec son accord, Florian Maurice s’est lancé à la chasse. D’abord, l’ex directeur de la cellule de recrutement de l’OL s’est lancé sur la piste Mohamed Salisu. Mais, le Nigérian préfère, pour l’heure, rejoindre un pays anglophone.

Le Stade Rennais pose 10 M€ sur la table pour Jhon Lucumi

Pas découragés par ce refus, les Bretons ont d’autres flèches à leur arc. Selon les informations du quotidien belge Het Nieuwsblad, un offre de 10 M€ a été transmise au KR Genk pour Jhon Lucumi (21 ans).

Depuis l’été 2018, ce jeune axial s’est rapidement adapté à la Belgique. Cette saison, le Colombien a participé à 29 rencontres toutes compétitions confondues. En plus, Lucumi a pu découvrir la Ligue des Champions (il a disputé l’intégralité des six matches de poules contre Liverpool, Naples et Salzbourg, inscrivant un but au passage). Il a la particularité d’être un défenseur gaucher, avec un imposant gabarit (1m85). Ce profil est très recherché sur le marché des transferts comme on peut le voir avec le cas de Gabriel (LOSC).

La première approche de 10M€ a été repoussée par Genk. Sous contrat jusqu’en 2022, l’international colombien (3 sélections) est sollicité par le FC Séville de Monchi. Pour le moment, Genk a su résister aux menaces. Mais, dans la volonté de marquer son territoire, Florian Maurice va tout faire pour satisfaire les supporters du Stade Rennais et son coach Julien Stéphan.