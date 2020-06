Stade Rennais – Mercato : Maurice ramène une piste phare de l’OL pour l’après-Niang

true

En cas de départ de M’Baye Niang, courtisé par l’OM, Florian Maurice aimerait ramener Odsonne Edouard (Celtic) au Stade Rennais.

M’Baye Niang (25 ans) tenté par un départ et très intéressé par l’OM, le Stade Rennais ne compte pas rester sans solution dans l’attente que l’avenir de son buteur ne se décante dans un sens ou dans l’autre. D’après l’excellent YohZe, insider bien renseigné sur les transferts, Florian Maurice, le futur directeur technique breton, a déjà anticipé la possible défection du Sénégalais… En important l’une de ses pistes les plus sérieuses à l’OL.

En effet, dès les premières déclarations de M’Baye Niang, l’ancien responsable du recrutement lyonnais aurait proposé l’option qu’il privilégiait dans la Capitale des Gaules avec le départ de Moussa Dembélé : Odsonne Edouard (Celtic Glasgow, 22 ans). Une piste qui aurait été validée sans peine par Julien Stéphan davantage consulté que par le passé sur le recrutement.

Reste que pour faire venir l’ancien Parisien, ciblé par de nombreux clubs anglais et sans doute pas cédé à moins de 30 M€, il va falloir banquer. Dans ces conditions, difficile d’imaginer que M’Baye Niang ne parte à moins de 20 M€. Une somme impossible en l’état pour les finances marseillaises…