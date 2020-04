Stade Rennais – Mercato : Maurice veut ramener un joueur de l’OL dans ses bagages !

true

Dans une situation délicate à l’OL, Kenny Tete (24 ans) serait toujours dans les bons papiers de Florian Maurice, prêt à l’attirer au Stade Rennais avec lui.

Florian Maurice n’est pas encore directeur sportif du Stade Rennais mais on assiste déjà à des premières rumeurs de transferts liées à l’actuel responsable du recrutement de l’Olympique Lyonnais. Il faut dire que s’il débarque en Bretagne, l’ancien attaquant rhodanien voudra le faire en imposant certaines de ses idées et les dossiers qu’il a travaillé en amont à l’OL.

Alors que l’avenir d’Hamari Traoré, en fin de contrat en juin 2021 et annoncé sur le départ pour cet été, n’est pas encore réglé au Stade Rennais, Florian Maurice aurait déjà avancé une idée pour le remplacer. Une idée venant directement dans ses bagages depuis Lyon.

Kenny Tete, première piste signée Maurice ?

En effet, d’après l’insider YohZe, bien renseigné sur les transferts, le futur DS breton souhaiterait ramener avec lui… Kenny Tete, l’actuel n°3 du couloir droit à l’OL sous Rudi Garcia. Il faut dire que Florian Maurice, qui était déjà derrière la venue de l’international néerlandais en provenance de l’Ajax Amsterdam, est toujours convaincu par le profil du joueur malgré son échec relatif à Lyon. Cette première piste ne ferait cependant pas l’unanimité au sein de son futur club.

Agé de 24 ans et sous contrat jusqu’en 2021 avec l’OL, le protégé de Mino Raiola a disputé 76 matches en trois saisons avec l’OL pour 1 but et 9 passes décisives. Le club lyonnais avait déboursé 4 M€ pour s’attacher ses services.