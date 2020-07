Stade Rennais – Mercato : Maurice vise un Luis Suarez et deux nouveaux défenseurs !

true

Serhou Guirassy toujours bloqué à Amiens, le Stade Rennais commence à regarder ailleurs. Luis Suarez (Saragosse) plait. Derrière deux nouveaux noms sont sortis.

Tout proche de finaliser Martin Terrier (OL, 23 ans), le Stade Rennais fera-t-il également Serhou Guirassy (SC Amiens, 24 ans) pour renforcer son attaque ? Rien n’est moins sûr. Hier, l’attaquant picard a donné dans l’humour sur Twitter, commentant une photo prise à l’entrainement avec son ami Cheick Timité et en s’inspirant du célèbre « Se queda ? » de Gérard Piqué sur Neymar.

Suarez, une alternative à Guirassy ?

Actuellement, les positions sont figées entre le SC Amiens et Rennes. Comme l’a fait savoir Manu Lonjon dans son dernier live sur Twitch, les Bretons ont monté leur offre à 13 M€ mais les Picards restent aujourd’hui inflexibles à 20 M€. Face à cette situation, les Rouge et Noir activent leurs plans B. Toujours selon le journaliste Mercato, Rennes suit avec intérêt la piste du colombien Luis Suarez (22 ans), attaquant de Watford prêté cette saison au Real Saragosse (D2 espagnole) et auteur de 18 buts en championnat. L’homonyme du buteur du Barça est valorisé dans la même fourchette que Guirassy (entre 15 et 20 M€).

Senesi et Cissé, deux nouvelles pistes made in Maurice

Par ailleurs, dans sa quête de deux défenseurs centraux, Florian Maurice élargit son champs d’action. Les pistes Mohamed Salisu (Valladolid), Benoît Badiashile (Monaco) ou Axel Disasi (Reims) s’annonçant très concurrentielles, l’ancien scouts de l’OL a sorti deux nouveaux noms de son réseau selon « L’Equipe » : Marcos Senesi (Feyenoord, 23 ans) et Pape Abou Cissé (Olympiakos, 24 ans).