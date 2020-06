Stade Rennais – Mercato : M’Baye Niang au Qatar, un leurre pour presser l’OM ?

true

L’attaquant du Stade Rennais, M’Baye Niang, courtisé par l’OM, serait également dans le viseur d’un club qatari. Info ou intox ?

C’était LE dossier majeur de ce début de mercato franco-français. Du moins lorsque M’Baye Niang, l’attaquant du SRFC, avait publiquement déclaré son amour envers l’OM, susceptible de l’acheter au cours des semaines à venir. Problème, le dossier en question a depuis perdu de son volume, tant les finances marseillaises ne permettent guère de débourser au minimum 20 millions d’euros.

Ces dernières heures, on apprenait qu’un club Qatari était même entré en contacts avec le Stade Rennais au sujet de l’attaquant. Et que la somme demandée par les dirigeants bretons ne constituait pas un obstacle. Réellement ? Dans l’un de ses nombreux live, Manu Lonjon, bien informé en matière de transferts, a du mal à croire à cette piste. Et privilégierait plutôt un savant coup de pression mis par certains à l’OM pour que le club passe la seconde.

« Savoir si Marseille a les moyens et la surface financière pour le recruter. »

Explications, retranscrites par Footsur7. « Je ne pense pas que l’idée de Niang soit de partir au Qatar, pas maintenant. Mais le fait de l’ébruiter, c’est stratégique. C’est une façon de faire savoir à l’OM qu’il faut se positionner, faire une offre, pour savoir s’ils sont capables de se manifester. Je pense vraiment que c’est une façon pour Niang de savoir si Marseille a les moyens et la surface financière pour le recruter. »