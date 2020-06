Stade Rennais – Mercato : Morel va boucler la boucle à Lorient (officiel)

true

Non conservé par le Stade Rennais, Jérémy Morel s’est comme prévu engager avec le FC Lorient.

C’était dans les tuyaux, c’est officiel… Jérémy Morel quitte le Stade Rennais, en fin de contrat, pour retourner à Lorient, le club où il s’était révélé. À 36 ans, le défenseur revient dans son club formateur, neuf ans après l’avoir quitté. Un dernier challenge qu’il a commenté sur le site des Merlus.

🆕🧭 ALERTE : nouveau joueur détecté ! 🌊 pic.twitter.com/wBSHSbVQam — FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) June 8, 2020

« Je suis venu ici pour aider Lorient à s’installer de nouveau au plus haut niveau. J’ai connu ici des moments magnifiques et je compte en vivre d’autres avec ce groupe », a expliqué Morel, qui n’entrait plus dans les plans de Julien Stéphan au SRFC.